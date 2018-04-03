Своих не сдают. Свердловского депутата Карапетяна не стали лишать мандата

Сегодня на заседании заксобрания Свердловской области рассматривался вопрос о прекращении полномочий Армена Карапетяна. По словам старшего помощника прокурора Свердловской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти Ксении Маталовой, депутат нарушил закон при подаче декларации, и наказание должно быть суровым и соответствовать федеральному закону о противодействии коррупции.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в защиту коллеги выступили депутаты Андрей Жуковский, Александр Ладыгин, Вячеслав Вегнер и Евгений Зяблицев. По их мнению, тот факт, что Карапетян не указал в декларации двоих из шести детей, не имеет коррупционной составляющей, поскольку ни на одном ребенке не числится имущества.

Парламентарии попросили не лишать коллегу мандата, иначе прокуратура может "расправиться с каждым из нас".

Сам Карапетян заявил: "У меня пока шесть детей. Я очень счастливый человек. Это мое богатство. Все они зарегистрированы в анкетах отдела кадров заксобрания. И мне не стыдно за свою работу, за своих детей. У меня не будет никаких обид к тем, кто проголосует сегодня. Но есть одна просьба - не обсуждайте моих детей, это мои ангелочки, мои крылья, за счет них и летаем. А имущества на них нет и не было".

После таких проникновенных слов лишь 23 депутата проголосовали за лишение коллеги мандата, против - девять, двое воздержались и 13 не голосовали. Таким образом, опальный парламентарий сохранил мандат, а заксобрание в дальнейшем ждет судебное разбирательство с прокуратурой.

Карапетян по окончании заседания горячо поблагодарил коллег и спикера Людмилу Бабушкину лично, однако та жестко заметила: "Для вас это должно стать суровым уроком".

Напомним, это не первый скандал с участием Карапетяна. В декабре 2016 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Народный избранник отказался показывать сотрудникам полиции водительское удостоверение, зато долго и упорно демонстрировал "корочки" депутата регионального парламента. Конфликт перерос в потасовку с участием сотрудников полиции и охраны парламентария, народного избранника "скрутили", а авто отправили на спецстоянку. Тогда это также не повлекло для него последствий в виде лишения мандата.