Проект одобрен. К саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске появится искусственный остров

В Челябинске одобрили проект создания искусственного острова на реке Миасс за 9 млрд рублей, на котором будет расположено здание конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС.

После проведения общественных слушаний было принято решение, что русло реки Миасс возле пруда ЧГРЭС сузят до 80 метров, будет создана искусственная насыпь или попросту остров на левом берегу реки площадью 1 гектар, сообщил Накануне.RU глава хозпартнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.

Планируется, что по периметру острова сделают набережную.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на правом берегу Миасса также планируют обустроить набережную, а также сделать прогулочную и велосипедную зоны, и сквер искусств.

Решение провести в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС принял президент России Владимир Путин, соответствующий указ он подписал 15 марта.