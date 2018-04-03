СК обратился к очевидцам начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет России обратился к очевидцам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" с просьбой оказать помощь в расследовании трагедии.

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточняют, что запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Тех, кто стал свидетелем начала возграния, в СК просят позвонить по телефону: 8-923-630-90-06.

Ранее следователи-криминалисты, работающие в Кемерове, при осмотре здания ТЦ обнаружили пучки высоковольтных электропроводов. Очевидцы заявили, что пучок с проводами свисал над ванной батутного центра, которая, в свою очередь, была заполнена легковоспламеняющимися материалами - мягким наполнителем сухого бассейна.

В настоящее время основная версия пожара - короткое замыкание.