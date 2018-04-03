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"Технически это сделать нереально": в ТРЦ Екатеринбурга оценили инициативу Госдумы о переносе кинотеатров на нижние этажи
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кинотеатр, кресло (2017) | Фото: Mos.news

В екатеринбургских торгово-развлекательных центрах считают, что перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий ТРЦ нереально.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Об этом заявил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Депутат добавил, что также планируется усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Представители ТРЦ Екатеринбурга предрекают сложности в реализации этого закона, если он будет принят.

"И у кинотеатров, и у детских развлекательных зон есть определенные технические требования: во всем мире они размещаются на верхних этажах. Концепция торгового центра в принципе будет меняться. Технически это сделать нереально. Если перенести все на первый этаж и при этом не соблюдать технику безопасности, то и перенос не спасет ситуацию. Проблема заключается не в том, где находится и на каком этаже, а в том, насколько выполнены условия по системе пожаротушения и безопасности. Как все это контролируется, проверяется и исполняется. Это самое основное", - сообщила Накануне.RU директор управляющей компании "ТЭН" (ТРЦ "Алатырь") Ксения Рагимова.

Она не исключила, что подобный закон действительно может быть принят Госдумой.

"Они хотят людей защитить, но самое большое количество посетителей находится в продуктовых магазинах, которые всегда располагаются на первых этажах. 60-70% трафика представляют "якорные" арендаторы. Их куда - наверх переместить? Какая-то логика должна быть", - заключила Ксения Рагимова.

Напомним, из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров. Проводятся они и в Екатеринбурге.

Другие новости по темам: ТРЦ, кинотеатры, перенос, Екатеринбург
03.04.2018 12:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб


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"Технически это сделать нереально": в ТРЦ Екатеринбурга оценили инициативу Госдумы о переносе кинотеатров на нижние этажи
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