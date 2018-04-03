"Южуралзолото" вложит 150 млн долларов в освоение запасов золоторудного месторождения в Челябинской области

Компания "Южуралзолото" готова вложить 150 млн долларов в освоение Курасанского золоторудного месторождения в Верхнеуральском районе Челябинской области, власти региона готово поддержать данную инициативу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Южного Урала.

Как отметил глава области Борис Дубровский, технологически данный проект сложный, и особое внимание при его реализации должно быть уделено экологическим вопросам.

"Региональное правительство может поспособствовать быстрой и эффективной его реализации, если решит инфраструктурные вопросы инвестора, связанные с электро и газоснабжением объекта и развитием автодорожной сети, а также предоставит ряд налоговых льгот. При этом основной упор должен быть сделан на создание новых рабочих мест для жителей Верхнеуральского района", - сказал Дубровский.

По проекту уже через три года в районе должна появиться золотоизвлекательная фабрика, численность рабочих мест увеличится на 600.