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"Южуралзолото" вложит 150 млн долларов в освоение запасов золоторудного месторождения в Челябинской области
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золото слитки (2017) | Фото: dvtu.customs.ru

Компания "Южуралзолото" готова вложить 150 млн долларов в освоение Курасанского золоторудного месторождения в Верхнеуральском районе Челябинской области, власти региона готово поддержать данную инициативу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Южного Урала.
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Как отметил глава области Борис Дубровский, технологически данный проект сложный, и особое внимание при его реализации должно быть уделено экологическим вопросам.

"Региональное правительство может поспособствовать быстрой и эффективной его реализации, если решит инфраструктурные вопросы инвестора, связанные с электро и газоснабжением объекта и развитием автодорожной сети, а также предоставит ряд налоговых льгот. При этом основной упор должен быть сделан на создание новых рабочих мест для жителей Верхнеуральского района", - сказал Дубровский.

По проекту уже через три года в районе должна появиться золотоизвлекательная фабрика, численность рабочих мест увеличится на 600.

Другие новости по темам: Южуралзолото, месторождение, золото, Верхнеуральск, Константин Струков, рабочие места, предприятие, производство
03.04.2018 12:06 Мск | Верхнеуральск | Михаил Белокрылов
14:06 Екб


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"Южуралзолото" вложит 150 млн долларов в освоение запасов золоторудного месторождения в Челябинской области
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