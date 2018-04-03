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Новости
03.04.2018 11:30 Мск (13:30 Екб)
политика | В России
Володин отобрал у уральского депутата полномочия куратора избирательного законодательства в Думе
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Павел Крашенинников (2016) | Фото:Накануне.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил передать законопроекты, касающиеся выборов, из комитета по законодательству и госстроительству в комитет по регламенту. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Депутат Госдумы от Свердловской области, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что законопроекты будут переданы до конца первой недели апреля. Он связал такое решение с чрезмерной нагрузкой своего комитета.

Павел Крашенинников(2016)|Фото: Накануне.RU

Осенью 2017 года по инициативе Володина у комитета по законодательству и госстроительству уже забирали темы. В частности, комитет по развитию гражданского общества стал отвечать за вопросы гражданства, миграции, а также регулирования статуса уполномоченного по правам человека, напоминает издание. Комитет по регламенту получил закон "О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы", "О выборах депутатов Госдумы..." и "О парламентском контроле", а также подготовку постановлений "по политическим вопросам".

При этом, как отмечает "Коммерсант", комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова, которая пользуется доверием Володина. До избрания в Госдуму в 2016 году ее карьера была связана только с Коми, где она работала уполномоченным по правам человека и входила в местный исполком ОНФ, который курировал до перехода в Госдуму Вячеслав Володин.

Эксперты не исключают, что спикеру Володину могло не понравиться сотрудничество Крашенинникова с кураторами внутриполитического блока Кремля, в том числе с первым замглавой администрации президента Сергееем Кириенко. Крашенинников и Кириенко знакомы давно по сотрудничеству в СПС. "Не удивлюсь, что Вячеслав Володин способен вознегодовать по поводу Павла Крашенинникова из-за его близости нынешнему внутриполитическому блоку Кремля. Подобную реакцию я уже видел у Володина по отношению к коллегам-сурковцам", - пояснил газете политолог Андрей Колядин.

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03.04.2018 11:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:30 Екб


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Володин отобрал у уральского депутата полномочия куратора избирательного законодательства в Думе
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