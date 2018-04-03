Dj Smash прилетел в Пермь на очную ставку с экс-депутатом Александром Телепневым

Dj Smash прибыл в Пермь, чтобы поучаствовать в очной ставке с экс-депутатом краевого парламента Александром Телепневым, которому вменяют нападение на музыканта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Угадайте, где я? В самом лучшем и солнечном городе на планете Земля, Перми. Была очная ставка с Телепневым. Ничего рассказывать не буду, но все будет круто", - рассказал ди-джей в своем Instagram.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.