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Dj Smash прилетел в Пермь на очную ставку с экс-депутатом Александром Телепневым
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Dj Smash (2018) | Фото: Dj Smash

Dj Smash прибыл в Пермь, чтобы поучаствовать в очной ставке с экс-депутатом краевого парламента Александром Телепневым, которому вменяют нападение на музыканта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Угадайте, где я? В самом лучшем и солнечном городе на планете Земля, Перми. Была очная ставка с Телепневым. Ничего рассказывать не буду, но все будет круто", - рассказал ди-джей в своем Instagram.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.

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03.04.2018 11:43 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 13:13 Мск
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Dj Smash прилетел в Пермь на очную ставку с экс-депутатом Александром Телепневым
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