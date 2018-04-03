Полицейские Кургана разыскивают неизвестных водителей, которые сбили двух несовершеннолетних девочек

2 апреля на дорогах Кургана произошли две аварии, в результате которых две несовершеннолетних девочки получили травмы. В обоих случаях водители с места происшествия скрылись.

Первое ДТП произошло около 14.30 у дома №2А на улице Мостостроителей, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

16-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, неустановленный водитель ее сбил. Ребенок получил травмы, был доставлен в травмпункт, ей назначено амбулаторное лечение, серьезных травм не зафиксировано.

Вторая авария произошла рано утром в 7.40 напротив дома №26А на улице Дзержинского - 17-летняя девочка попала под колеса, водитель также скрылся. Ребенка доставили в травмпункт, ей назначено амбулаторное лечение.

"В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется розыск водителей. Очевидцев ДТП просьба обратиться в ГИБДД по телефонам 77-51-76, 25-64-90", - отметили в полиции.