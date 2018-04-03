На посту директора парка Маяковского в Екатеринбурге остается Шадрин: "Со мной контракт подписан!"

У екатеринбургского парка Маяковского останется прежний директор. Действующий руководитель парка Роман Шадрин опроверг информацию о своем уходе. Ранее СМИ писали о том, что у ЦПКиО появится новый директор, так как у Шадрина истек срок контракта. Но сам Шадрин заявил на своей странице в Facebook, что он никуда не уходит.

"ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского" не остался без директора. Я на месте, и исполняю свои обязанности, согласно трудовому договору от 5.11.2015 и дополнительного соглашения от 29.03.2018 года. Не верьте слухам! Я не назначен исполняющим обязанности директора ЦПКиО. Со мной контракт подписан", - сообщил Роман Шадрин.

Напомним, что в феврале этого года депутат Екатеринбургской городской думы Илья Лобов направил письмо на имя главы администрации города Александра Якоба с просьбой провести конкурс и выбрать нового директора ЦПКиО им. Маяковского в связи с тем, что у Романа Шадрина в марте истекает срок контракта.