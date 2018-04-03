"Политик должен быть один - Куйвашев". Как депутаты "убрали" Ройзмана

В ходе обсуждения губернаторского варианта отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга докладчики привели ряд аргументов "за" и "против", передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов отметил, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках компетенции одного должностного лица обеспечивает согласованное оперативное решение возникающих управленческих задач. Это позволяет исправить недостатки "двуглавой системы", при которой глава города - председатель думы Екатеринбурга (ныне Евгений Ройзман) не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере.

Сильной стороной предложенной модели также является возможность путем проведения конкурсных процедур выявлять кандидатов, которые в большей степени соответствуют уровню, предъявляемому главе муниципального образования.

Депутат от КПРФ Александр Ладыгин в качестве контраргумента привел то, что еще на заседании профильного комитета он не услышал доводов в пользу "губернаторской" поправки.

"То, что город сэкономит 150 млн руб. - это здорово, но только на замену брусчатки город потратил более 400 млн руб., и мир не перевернулся. То есть укатать брусчатку приемлемо, а мэра избрать дорого. Для меня это странная ситуация. Другой момент о компетентности депутатов, которые будут избирать кандидатов из числа предложенных комиссией, якобы они компетентно смогут избрать главу города. Давайте говорить начистоту, я полтора года в заксобрании, и вижу, что депутаты далеко не всегда принимают компетентные и ответственные решения. Поэтому доверять депутатам избирать главу города, отодвигая от процесса горожан, очень странно", - сказал он.

Парламентарий также удивился тому, что авторы законопроекта, на его взгляд, не представили никакого научного обоснования в пояснительной записке, доказывающего, что назначаемые главы городов работают эффективнее.

"Поэтому мы, коммунисты и наши коллеги из "Справедливой России" в эти виртуальные игры играть не будем, а выдвигаем свой альтернативный проект, по которому городская дума, избираемая народом и из народа, будет определять объем полномочий мэра. Это не мы, областные депутаты, должны делать, а коллеги из местного самоуправления", - добавил депутат.

Вместе с тем Ладыгин поблагодарил региональную власть за то, что она дала "отличную возможность активизировать общество, напомнить ему о правах и отстоять их".

Депутат от "Справедливой России" Андрей Жуковский отметил, что позиция лидера представляемой им партии Сергея Миронова заключается в том, что мэры должны избираться всенародно. При этом, по его словам, фракцию "эсеров" в гордуме Екатеринбурга нельзя заподозрить в симпатиях к действующему мэру Ройзману:

"Мы считаем, что мэр должен избираться, но быть сильным. Жаль, что Вегнер свой законопроект отозвал".

Действующий глава Екатеринбурга, исполняющий полномочия председателя думы Евгений Ройзман в очередной раз заявил, что Екатеринбург - один из лучших городов-миллионников, который не имеет долгов, и ему непонятна логика законопроекта губернатора о том, что отказ от прямых выборах экономит 150 млн руб.

Далее градоначальник обратился к депутатам ЗакСО, которые ранее руководили муниципалитетами и были выбраны народом.

"Вы знаете разницу в уровне легитимизации власти в глазах населения - избранная она или назначенная. Березовский, Каменск-Уральский или Асбест, там ситуация при избранных мэрах была значительно лучше", -заявил Ройзман, отметив, что выборы позволяют жителям участвовать в политической жизни, в них воспитывается "городской патриотизм", который важен для проведения любых масштабных проектов.

Депутат Алексей Коробейников, со своей стороны, заявил, что политик в области должен быть один - губернатор (ныне Евгений Куйвашев), а остальные чиновники на местах обязаны заниматься городским хозяйством и экономикой муниципалитета:

"А Евгению Вадимовичу (Ройзману) ничего не мешает заявиться на выборах через конкурсную комиссию, а депутаты в городе Екатеринбурге - не глупые люди, примут решение, кого избрать".

Выслушав все стороны, заксобрание 42 голосами "за" при четырех "против" одобрило законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга стазу в трех чтениях. В ближайшие дни документ подпишет губернатор.