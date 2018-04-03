Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявлено окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, ему инкриминируется два эпизода получения взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - рассказала Светлана Петренко.

Она добавила, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Напомним, в начале августа прошлого года Соловьеву была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Следствие мотивировало свою инициативу тем, что он активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее бывший глава Удмуртии частично признался в получении взяток.