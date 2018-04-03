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Новости
03.04.2018 10:56 Мск (12:56 Екб)
общество | Курганская область
Курганский облсуд оставил в силе приговор застройщику Алексею Богомолову
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суд по застройщику Богомолову (2016) | Фото:Накануне.RU

Скандально известный застройщик Алексей Богомолов должен сам отправиться в колонию-поселение, где ему предстоит отбывать срок, такое решение принял сегодня Курганский областной суд - фемида оставила приговор горсуда без изменения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как ранее говорил прокурор Алексей Киселев, приговор Курганского городского суда слишком мягкий - 10 января Богомолову дали 2,5 года в колонии-поселении. Реально же Богомолов будет отбывать 1,5 года, так как ему зачтут содержание под домашним арестом.

Киселев также требовал в областном суде, чтобы приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение, однако этого не произошло.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2014-2015 годах Богомолов занимался жилищным строительством в Кургане. Бизнесмен обратился к нескольким чиновникам (их горсуд полностью оправдал - прим. ред.) с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно. Чиновники получили взятки от Богомолова за совершение незаконных действий и бездействия в пользу возглавляемых им строительных организаций.

После всех этих процедур Богомолов избежал процедуру торгов, тем самым лишив курганский бюджет законных доходов. Затем застройщик начал строительство двух жилых домов, а вид использования изменил под жилищное строительство. Ущерб, причиненный казне, составил около 40 млн рублей. Богомолов в ходе строительства одного из домов незаконно снес мешавшее ему в строительстве административное здание, в котором располагалась инспекция по маломерным судам МЧС региона. Этим сносом он причинил бюджету города ущерб в 593 тыс. рублей.

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03.04.2018 10:56 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2018 13:37 Мск
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В Кургане Богомолову оглашают приговор. Он будет обвинительным








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Курганский облсуд оставил в силе приговор застройщику Алексею Богомолову
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