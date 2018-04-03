Администрация Перми: снег и лед с крыш должны быть убраны в кратчайшие сроки

Власти Перми поставили перед районными администрациями задачу: вместе с управляющими компаниями обойти каждый дом и проверить содержание крыш и карнизов балконов верхних этажей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Специалисты отделов ЖКХ ежедневно выходят на обходы дворовых территорий. За некачественную уборку в адрес УК выписываются штрафы. Только в Мотовилихе по результатам рейдов в отношении УК за плохую уборку наледи с крыш выписаны штрафы на сумму около 200 тыс. руб. Сейчас количество проверяющих увеличено для того, чтобы уделить внимание каждому двору.

Снег и лед должны быть убраны в кратчайшие сроки. Такую задачу поставили в мэрии. При этом самим жителям следует также проявлять активность: в случае, если наледь на крыше до сих пор не убрана, обращаться сперва в УК, а при ее бездействии - в администрацию района.

"Администрации районов Перми должны жестче штрафовать УК за плохую уборку крыш. Кроме того, важно следить за состоянием балконов. Их очистка – это ответственность собственников жилых помещений. Если жители сами не могут убрать снег и лед со своих балконов, то они должны сообщить об этом в свою управляющую организацию. Сосульки на балконах представляют не меньшую опасность, чем на крышах. Жители должны уделить этому максимальное внимание", - отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.

В случае отсутствия реакции со стороны управляющей организации, администрации районов применяют меры административного воздействия, а также передают информацию в прокуратуру и инспекцию государственного жилищного надзора по Пермскому краю.

Напомним, 2 апреля кусок льда упал на голову маленькому ребенку. Власти города предположили, что ледяная глыба обрушилась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. Девочку срочно доставили в больницу и прооперировали. Возбуждено уголовное дело.