СК: Пациента в московской больнице зарезал недовольный его стонами сосед по палате

В убийстве мужчины в столичной больнице подозревается его сосед по палате, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.
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"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - сказали в ведомстве.
После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжатся проведение следственных действий, добавили в СК.
Как сообщалось ранее, утром 3 апреля в палате городской больницы, расположенной по улице Алабьева, обнаружено тело мужчины с двумя ножевыми ранениями. При этом в палате также находились другие госпитализированные пациенты. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".