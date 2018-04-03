"Могут быть проблемы": в свердловской полиции разъяснили ситуацию с покупкой машин-"конструкторов"

В свердловской полиции прокомментировали сообщения СМИ об упрощении ситуации, связанной с так называемыми машинами-"конструкторами" на основе ввезенных из-за границы запчастей.

По решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 24 марта исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена только 15% ставки по их стоимости. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, данное решение может быть на руку нечестным предпринимателям, которые захотят ввозить из-за границы кузова транспортных средств для последующей сборки полнокомплектных автомобилей на территории России.

Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых.

"Чтобы гражданам были понятны проблемы, которые их могут ожидать в случае, если они приобретут такие запчасти, нужно знать, что автомобили-"конструкторы" не подлежат регистрации в ГИБДД. Проще говоря - ввезти разобранный на запчасти автомобиль на территорию России можно, поставить на учет через замену агрегатов в ПТС - нельзя. Больше всего опасаться следует тем, кто решил купить машину на вторичном рынке. Следует тщательно сверять номер, указанный в паспорте транспортного средства и на кузове. В случае сомнений надежнее всего не полениться и обратиться в РЭО по месту жительства", - отметил полковник Горелых.