Прокуратура Челябинска выявила сайт, на котором была размещена запрещенная книга Муссолини

Челябинская прокуратура в интернете выявила сайт, на котором размещена книга Муссолини "Доктрина Фашизма" - издание внесено в список экстремистских материалов на основании решения Миякинского районного суда Республики Башкортостан от 22 декабря 2010 года.

Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием, скопировать материалы в электронном варианте и получить электронную услугу может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию запрещенной.

"После вступления в законную силу судебное решение будет направлено для исполнения в Роскомнадзор", - добавили в надзорном ведомстве.