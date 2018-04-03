Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - сказала Памфилова в ходе встречи с Путиным.

Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании,и назвал прошедшие выборы самыми прозрачными и чистыми в истории России.

"Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, – отметил он. – По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", – заметил Путин.

Памфилова подчеркнула, что "на самом деле действительно очень высокий уровень доверия". "Даже уже после выборов были проведены опросы – до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88 процентов дошло", - сказала она.

Глава ЦИК также рассказала о технических нововведениях выборов.

"Действительно, максимально прозрачно все было для общественных наблюдателей, им создали все условия. Все было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще", – сказала она.

"Видите, здесь есть график, что касается QR-кодирования. У нас уже в три часа ночи практически было 99,99 (процента бюллетеней). Остатки, 0,01 процента - это за счет некоторых зарубежных участков. То есть это минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих выборах 2012 года. Технически очень серьезный шаг вперед осуществлен", - заявила Памфилова.

Также глава ЦИК рассказала президенту и о новом механизме "Мобильный избиратель", когда люди смогли голосовать не по месту прописки, а там, где им удобно.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2017 года. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 67,54%.

Напомним, после победы на выборах Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил их за поддержку и призвал к "мощному движению вперед".