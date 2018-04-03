На городском пруду Екатеринбурга дежурит МЧС

В Екатеринбурге сотрудники МЧС усилили патрулирование городского пруда в связи с разрушением льда. За минувшие выходные было остановлено 25 горожан, которые пытались пройти по тонкому льду, сообщили Накануне.RU в МЧС России по региону.

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Как сообщают в ведомстве, лед на водоемах Свердловской области уже начинает разрушаться и перемещаться по пруду сейчас опасно.

"Это подтвердил и мониторинг ледовой обстановки, в выходные для этих целей инспектора ГИМС задействовали беспилотный летательный аппарат. С воздуха были выявлены места промоин на городском пруду, вода на отдельных участках уже идет поверх льда, что свидетельствует об интенсивном разрушении льда и делает его опасным для передвижения", - рассказал старший госинспектор Центра ГИМС по Свердловской области Денис Обоскалов.