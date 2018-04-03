На фоне победных реляций властей в стране на 30% упали продажи комбайнов

Из-за отсутствия льготных кредитов, обещанных Минсельхозом, в России остановилась закупка сельхозтехники. Президент "Росспецмаша" Константин Бабкин на пленарной сессии Московского экономического форума заявил, что продажи комбайнов в 2018 г. упали на 30%, передает корреспондент Накануне.RU.

Промышленник отметил, что власти при этом декларируют дальнейшую поддержку сельского хозяйства и гордятся итогами работы отрасли, называя объемы сбора урожая рекордными со времен СССР.

"В декабре Ткачев объявил, что будут выданы льготные кредиты на модернизацию хозяйства аграриям. Но прошло три месяца, крестьяне до сих пор ждут мер поддержки и не вкладывают свои средства в модернизацию, потому что ждут льгот", - сказал Бабкин.

В результате за три месяца 2018 г. на треть упали продажи комбайнов.

По словам Константина Бабкина, ясности, когда кредиты дойдут до АПК, нет.