МЭФ-2018 открылся в стенах РАН

В Российской академии наук открылся Московский экономический форум. Центральная тема МЭФ-2018 - "Россия и мир: образ будущего".

"Нам предстоит серьезное обсуждение, поскольку положение в экономике не улучшается. Вялая экономическая активность, недостаток креативных предложений. Мы все в ожидании нового Правительства", - сказал сопредседатель МЭФ Руслан Гринберг.

Сопредседатель МЭФ Константин Бабкин заметил, что два дня участники форума в течение двух дней будут обсуждать рецепты развития экономики. Он обратил внимание на большой интерес к МЭФ: в этом году в мероприятии принимают участие 1,5 тыс. человек.

Форум впервые проходит в стенах РАН. Глава академии Александр Сергеев отметил, что в нем принимают участие ученые и экономисты, которые играют важную роль в формировании экономической повестки.

"Мы с вами вступили в новый шестилетний срок развития страны. И слышали программу президента, которая была изложена в послании Совфеду. Мы находимся в начале траектории роста и наша общая задача в том, чтобы угол наклона траектории был как можно больше. Это можно обеспечить лишь в том случае, если наша экономика будет развиваться темпами больше мировых и это можно сделать, лишь если наука станет локомотивом роста", - сказал Сергеев.

Он отметил, что нужно раскрепостить труд ученых, отказаться от системы нормирования труда и "наукометрии": "На первый план должна выйти креативность".

"Мы боимся утечки долларов, но сегодня никто не считает, сколько утекло мозгов. Даже с высоких трибун говорят, что мы не боимся утечки мозгов, а нужно бояться именно этого", - сказал Сергеев.

"Втекание мозгов" в экономику, по словам руководителя РАН, зависит от повышения престижа ученого. Он добавил, что важно вернуть функции стратегического планирования науке.

Напомним, форум продлится два дня, в течение которых участники МЭФ будут говорить о ключевых внешнеполитических событиях, а также о мерах, которые предлагает научное и профессиональное сообщество для раскрытия экономического потенциала России.