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Новости
03.04.2018 10:19 Мск (12:19 Екб)
политика | За рубежом
Журналисты узнали о 5-этажном бункере под лужайкой Белого дома
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(2004) |

Во время президентского срока Барака Обамы под северной лужайкой Белого дома в строгом секрете было построено убежище на случай применения оружия массового поражения, сообщает Washington Examiner (WE).

В статье приводятся сведения из только что опубликованной книги бывшего журналиста газеты The Washington Post Рональда Кесслера "Белый дом Трампа: изменение правил игры". Стройка бункера была начата в 2010 году и была закончена только к концу второго срока Обамы.
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Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 миллионов долларов. По официальной версии, это были работы по модернизации систем электроснабжения и кондиционирования, передает РБК.

Известно, что бомбоубежище посетил Дональд Трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.

​"Бункер глубиной по крайней мере пять этажей, завершенный в конце срока пребывания Обамы, может вместить персонал всего западного крыла на неопределенный срок в случае применения оружия массового уничтожения", - написал Кесслер. "После того как Трамп стал президентом, топ-сотрудники осмотрели бункер, существование которого засекречено", - цитирует издание слова журналиста.

В Белом доме уже есть бункер под восточным крылом, который называют президентским оперативным центром по чрезвычайным ситуациям, отмечает издание. Именно там вице-президент Дик Чейни и другие высокопоставленные должностные лица прятались во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Первоначально он был построен как бомбоубежище для президента Франклина Делано Рузвельта во время Второй мировой войны. Из книги Кесслера следует, что новый объект гораздо больше по размерам.

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03.04.2018 10:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:19 Екб


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Журналисты узнали о 5-этажном бункере под лужайкой Белого дома
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