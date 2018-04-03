СКР возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (пункт "в" части 2 статьи 141 УК РФ).

"По данным следствия, Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации", - пояснила Светлана Петренко.

Она добавила, что сейчас принимаются меры для установления всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

Напомним, еще перед выборами Аваков открыто заявлял, что украинские власти не допустят граждан РФ в дипломатические представительства на своей территории для голосования за президента России. По его словам, это делается для того, чтобы "избежать провокаций".