Гендиректор хлебозавода в Зауралье отделался штрафом за невыплату зарплат сотрудникам

В отношении гендиректора предприятия "Хлеб Зауралья" прекращено уголовное дело, он отделался штрафом в размере 50 тыс. рублей.

С 1 октября 2017 по 16 января 2018 года он свыше трех месяцев частично не выплачивал работникам зарплату, осуществляя платежи в размере менее половины подлежащих выплате сумм, в связи с чем долг составил более 53 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также было установлено, что некоторым работникам два месяца платили зарплату в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, в связи с чем по состоянию на 16 декабря 2017 года долг перед сотрудниками составлял более 283 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате перед работниками была погашена, причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме.