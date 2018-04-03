Митинг против отмены выборов в Екатеринбурге привлек внимание The Washington Post

Американское издание The Washington Post заинтересовалось темой выборов мэра в Екатеринбурге. На сайте газеты опубликована статья под заголовком "Тысячи протестов против выборов мэра в российском городе".

Американские журналисты пишут, что "тысячи человек", включая действующего мэра города Евгения Ройзмана, собрались в центре города, чтобы выступить против отмены выборов главы Екатеринбурга.

The Washington Post пишет про Ройзмана особо комплиментарно.

"55-летний Ройзман - редкая фигура в российском чиновничестве. Он был единственным региональным чиновником, который осмелился открыто критиковать президента Владимира Путина и хвалить лидера оппозиции Алексея Навального. Работа Ройзмана, однако, в значительной степени носит церемониальный характер и не включает исполнительные полномочия", - пишет The Washington Post.

Впрочем, вряд ли американское издание знает, что по значимым для города вопросам, таким как строительство "храм-на-воде" или снос телебашни, Ройзман в думе даже не пытался отстаивать позицию горожан.

Напомним, что 2 апреля на Площади обороны в Екатеринбурге состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра. Среди протестующих были экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутат московского районного совета Юлия Галямина, а также руководитель екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и действующий мэр города Евгений Ройзман.

Отметим, что сегодня депутаты Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым. В Екатеринбурге отменили выборы мэра.