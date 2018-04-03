За смертельное ДТП курганец получил срок с отбыванием в колонии-поселении

В Кургане виновник ДТП получил срок в колонии-поселении за совершение смертельной аварии.

27-летнему курганцу назначили 1,4 года в колонии поселении, также его лишили водительских прав на 2 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В октябре 2017 года ночью подсудимый, управляя "Ладой", превысил безопасную скорость движения, не уступил дорогу и допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть улице Бурова-Петрова по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенном дорожными знаками повышенной видимости.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме", - добавили в ведомстве.