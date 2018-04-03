Сотрудники ФСБ пресекли передачу секретных военных карт иностранцам

Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УФСБ России по Омской области пресекли деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных военных карт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского УФСБ.

Одновременно по местам проживания трёх граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были организованы розыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт ГШ ВС РФ. Передача материалов предотвращена.

Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).