В палате московской больницы обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

По факту убийства мужчины в больнице на западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по столице.

Тело мужчины 1956 года рождения было обнаружено утром 3 апреля в палате городской больницы, расположенной по улице Алабьева. "При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения", - уточнили в ведомстве.

"Примечательно, что всю ночь в палате находились и другие пациенты стационара", - отметили в СК.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются сотрудники больницы и пациенты. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).