Роструд напомнил, сколько выходных ждет россиян в мае и июне

Роструд напомнил, что в связи с празднованием Первого мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд в первую неделю грядущего месяца.

Выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

Таким образом, первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, отмечает "Интерфакс".

Во время празднования Дня Победы 9 мая (выпадает на среду) никаких переносов не будет. При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

Следующие выходные будут в связи с празднованием 12 июня Дня России. Россияне отдохнут целых три дня подряд - с 10 по 12 июня включительно. Понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня.