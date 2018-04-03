В Мегионе сгорел жилой дом площадью в 546 "квадратов", погиб один человек

В Мегионе сгорел деревянный жилой дом. Без крова остались 58 югорчан, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном жилом доме поступило в 1.21. Площадь – 546 "квадратов". Через пять минут прибыли первые спасатели. К их приезду один из подъездов уже горел изнутри. В доме – 29 комнат, 58 жильцов, все эвакуированы. Один человек получил ожог кистей. К 7.40 полностью ликвидировали. На месте были сотрудники мэрии, глава города. Организован пункт временного размещения. Часть людей уехала туда, часть – к родственникам", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы окружных спасателей Вадим Симоненко.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что по факту пожара проводится проверка: на пепелище найден труп.