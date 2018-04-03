Заксобрание одобрило изменения в Избирательный кодекс Свердловской области

Свердловские парламентарии приняли в первом чтении поправки в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области, приведя этот документ в соответствие с федеральными требованиями, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил первый заместитель председателя ЗакСО Виктор Шептий, предлагается предусмотреть, что выдвижение в избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.