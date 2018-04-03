Депутаты свердловского парламента приняли отставку своего коллеги

Сегодня на очередном заседании законодательного собрания Свердловской области депутаты согласились принять досрочную отставку Евгения Лобова - народного избранника от партии "Справедливая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам докладчика, на своем заседании они приняли решение рекомендовать заксобранию принять добровольную отставку коллеги.

Сам же Лобов в заключительном слове объяснил свое решение желанием больше внимания уделять семье и бизнесу.

"Жизнь водит свои коррективы, я проработал в парламенте более полутора лет, и надеюсь, что на мое место придет достойный человек", - сказал депутат, поблагодарив коллег за совместную работу и признав в каждом достойного человека и профессионала высокого уровня.