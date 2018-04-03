В Екатеринбурге отменили выборы мэра - депутатов убеждал Тунгусов

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения предполагают утверждение главы города, который будет возглавлять администрацию, конкурсной комиссией и депутатами местного представительного органа.

Эта схема действует во всех муниципалитетах Свердловской области, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В настоящее время в уральской столице действует "двуглавая система" - думу возглавляет мэр, избранный по единому городскому округу, а администрацию - сити-менеджер. В Тагиле мэр избирается на прямых выборах.

Законопроект представлял вице-губернатор Владимир Тунгусов, озвучив ряд доводов в пользу изменения системы избрания главы Екатеринбурга.

Свой "альтернативный" законопроект, предполагавший прямые выборы мэра, снял депутат - бывший "коммунист" Вячеслав Вягнер, по его словам, проект, внесенный губернатором, является оптимальным.