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В Екатеринбурге отменили выборы мэра - депутатов убеждал Тунгусов
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Законодательное собрание Свердловской области заксобрание депутаты (2017) | Фото: zsso.ru

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения предполагают утверждение главы города, который будет возглавлять администрацию, конкурсной комиссией и депутатами местного представительного органа.

Эта схема действует во всех муниципалитетах Свердловской области, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В настоящее время в уральской столице действует "двуглавая система" - думу возглавляет мэр, избранный по единому городскому округу, а администрацию - сити-менеджер. В Тагиле мэр избирается на прямых выборах.

Законопроект представлял вице-губернатор Владимир Тунгусов, озвучив ряд доводов в пользу изменения системы избрания главы Екатеринбурга.

Свой "альтернативный" законопроект, предполагавший прямые выборы мэра, снял депутат - бывший "коммунист" Вячеслав Вягнер, по его словам, проект, внесенный губернатором, является оптимальным.



Развитие сюжета: Ранее 03.04.2018 10:28 Мск
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В Екатеринбурге отменили выборы мэра - депутатов убеждал Тунгусов
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