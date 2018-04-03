Уральский коммерсант незаконно переделал под магазин противорадиационное укрытие

На Среднем Урале Арбитражный суд забрал федеральное имущество из незаконного владения предпринимателя.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что коммерсант из Каменска-Уральского использует нежилые помещения, являющиеся противорадиационным укрытием, под магазин розничной торговли: при этом договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями, собственником имущества с бизнесменом не заключался.

"Противорадиационное укрытие является объектом гражданской обороны, обладает особым статусом и предназначено для защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период военных действий и стихийных бедствий. Его незаконное и бесконтрольное использование ставит под угрозу жизнь и здоровье населения при возникновении вышеперечисленных факторов", - пояснили в надзорном ведомстве.

Областная прокуратура направила в Арбитражный суд исковое заявление об истребовании федерального имущества из незаконного владения предпринимателя. Суд требования прокурора полностью удовлетворил.