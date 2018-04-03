Житель Свердловской области отправится в суд за ложное минирование поезда

В Екатеринбурге заведено уголовное дело в отношении жителя Красноуральска, который сообщил о ложном минировании поезда, чтобы вернуть барсетку, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2017 года по прибытии поезда "Новый Уренгой – Москва" в Екатеринбург, мужчина сошел с поезда и забыл в вагоне барсетку. Через четыре часа он позвонил в ОАО "РЖД" и потребовал вернуть ему личные вещи. Однако мужчине сообщили, что это будет возможно только после прибытия поезда на конечную станцию. Тогда он сообщил о том, что в 18 вагоне этого поезда находится бомба.

В это время поезд подъехал к станции Кунгур в Пермском крае. Всех пассажиров поезда эвакуировали, а также были оповещены правоохранительные органы.

Никаких опасных предметов в поезде обнаружено не было, только барсетка с документами и телефонами.

Личность "лжеминера" установили сразу же. В отношении мужчины завели уголовное дело, теперь его ждет суд.