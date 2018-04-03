Пять из семи фигурантов дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест

Пять обвиняемых по уголовным делам о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" обжаловали решения о своем аресте, сообщили в Заводском районном суде Кемерова.

Среди них - сотрудник охранной компании Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника здания ТЦ Юлия Богданова, управляющая кемеровского ТЦ Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин.

Технический директор ТРЦ Георгий Соболев не стал обжаловать свой арест. Также пока не поступало жалобы на арест от бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, сообщили "Интерфаксу" в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Как сообщалось, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов.