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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
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от издателя  |  комментариев: 5


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Пять из семи фигурантов дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест
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Управляющая торговым центром &quot;Зимняя вишня&quot; Надежда Судденок (2018) | Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Пять обвиняемых по уголовным делам о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" обжаловали решения о своем аресте, сообщили в Заводском районном суде Кемерова.
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Среди них - сотрудник охранной компании Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника здания ТЦ Юлия Богданова, управляющая кемеровского ТЦ Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин.

Технический директор ТРЦ Георгий Соболев не стал обжаловать свой арест. Также пока не поступало жалобы на арест от бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, сообщили "Интерфаксу" в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Как сообщалось, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов.

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03.04.2018 09:02 Мск | Кемерово | информационная служба Накануне.RU
11:02 Екб


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"Охранники не давали детям спускаться по лестнице": Росгвардия проверит действия персонала ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее 26.03.2018 11:48 Мск
СКР подтвердил гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 11:35 Мск
В кемеровском ТЦ вновь начался пожар

Ранее 26.03.2018 11:21 Мск
Все матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

Ранее 26.03.2018 11:11 Мск
11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в Кемерове, находится в тяжелом состоянии

Ранее 26.03.2018 10:59 Мск
Тюменский губернатор после трагедии в Кемерово поручил МЧС проверить торговые центры в регионе

Ранее 26.03.2018 10:55 Мск
Число погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 56

Ранее 26.03.2018 10:28 Мск
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты

Ранее 26.03.2018 10:14 Мск
"Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 10:07 Мск
МЧС: Крыша в ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара

Ранее 26.03.2018 09:51 Мск
Пять человек, считавшиеся пропавшими на пожаре в Кемерове, найдены живыми

Ранее 26.03.2018 09:27 Мск
Путин поручил оказать помощь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре

Ранее 26.03.2018 09:04 Мск
СКР: при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 53 человека

Ранее 26.03.2018 09:00 Мск
Глава Минздрава прибыла в Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:47 Мск
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:41 Мск
Среди пропавших без вести в ТЦ "Зимняя вишня" оказались дети из Томска

Ранее 26.03.2018 08:39 Мск
Детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:14 Мск
Полпред Меняйло лично проконтролирует расследование пожара в Кемерове

Ранее 26.03.2018 08:05 Мск
По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека

Ранее 26.03.2018 07:42 Мск
На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" обнаружены тела еще 11 погибших

Ранее 26.03.2018 07:40 Мск
Расследованием дела о пожаре в ТРЦ в Кемерово займется Главное следственное управление СКР

Ранее 26.03.2018 07:02 Мск
В Госдуме прокомментировали трагедию в кемеровском ТЦ

Ранее 26.03.2018 05:43 Мск
Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей

Ранее 26.03.2018 03:27 Мск
Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии

Ранее 26.03.2018 02:26 Мск
Задержана гендиректор горящего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее 26.03.2018 00:47 Мск
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла родственница главы Кузбасса

Ранее 26.03.2018 00:43 Мск
Названа причина пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Ранее 25.03.2018 20:45 Мск
В Кемеровской области объявлен режим ЧС из-за пожара в торговом центре: более 40 человек считаются пропавшими без вести

Ранее 25.03.2018 20:07 Мск
Следователи в Кемерово ищут очевидцев пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Ранее 25.03.2018 17:57 Мск
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ

Ранее 25.03.2018 16:42 Мск
Погибли трое детей и женщина. Следователи рассказали о подробностях пожара в торговом центре в Кемерово

Ранее 25.03.2018 14:05 Мск
"Люди прыгали из окон". В кинотеатре торгового центра в Кемерово в пожаре погибли четверо детей








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Пять из семи фигурантов дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест
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