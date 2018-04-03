Превышенцы "Югры" договорились о проведении круглого стола в Госдуме

Вкладчики банка "Югры" на встрече с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным договорились о проведении круглого стола на котором будут обсуждаться проблемы вкладчиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Круглый стол планируется провести 28 мая. На него будут приглашены представители Центробанка, АСВ и банка "Югра", вкладчики и журналисты. Кроме того, поднят вопрос об инициировании парламентского расследования.

Лидер инициативной группы Николай Николаев подчеркнул, что договоренности пока предварительные. Само мероприятие планируется придать широкой общественной огласке.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка.

"Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.