"Крыша была чистой": в мэрии Перми прокомментировали обрушение льда на голову девятимесячной девочки

В администрации Перми прокомментировали происхождение льда, который упал на голову маленькому ребенку, передает корреспондент Накануне.RU.

"У дома №111 по улице маршала Рыбалко в районе второго подъезда упал осколок льда. Пострадала девятимесячная девочка. Экстренные службы города, представители администрации Кировского района незамедлительно прибыли на место происшествия. Ребенок вовремя доставлен в больницу. Предположительно, лед упал с балкона: осмотр места происшествия показал, что крыша дома чиста", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, трагедия произошла 2 апреля. Ребенка срочно прооперировали.