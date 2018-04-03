Дворкович отказался комментировать вопрос продажи доли НМТП в свете ареста руководства "Суммы"

Вице-премьер Аркадий Дворкович отказался от комментариев на тему того, как повлияет ситуация с "Суммой" на перспективы продажи ее доли в ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

Дворкович в Екатеринбурге на брифинге по итогам осмотра стадиона "Екатеринбург-Арена" отметил, что сейчас обсуждается другая тема - чемпионат мира по футболу, передает "Интерфакс".

Группа "Сумма" готовила сделку по продаже своей доли второму крупнейшему акционеру НМТП - "Транснефти".

Как сообщалось, владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в ряде логистических активов, в том числе в ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). НМТП - одна из крупнейших в России стивидорных групп. Активы расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. 50,1% акций находится в собственности Novoport Holding, которым на паритетных условиях владеют "Транснефть" и группа "Сумма". Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении ОАО "Российские железные дороги".

В феврале ФАС разрешила "Транснефти" консолидировать контроль в НМТП. В "Транснефти" ранее отмечали, что сделка одобрена, но пока не осуществлена.