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от издателя  |  комментариев: 5


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02.04.2018
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Расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга близится к завершению
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взрыв метро Санкт-Петербург (2017) | Фото: социальные сети

Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле прошлого года, находится в завершающей стадии. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", - рассказала Светлана Петренко.

взрыв метро Санкт-Петербург(2017)|Фото: социальные сети

взрыв метро Санкт-Петербург(2017)|Фото: социальные сети

Она добавила, что в качестве обвиняемых по делу привлечено 11 человек. Сейчас все они содержатся под стражей.

Напомним, 3 апреля 2017 года в метро северной столицы прогремел взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

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03.04.2018 08:35 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
10:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2017 14:18 Мск
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Ранее 11.04.2017 11:45 Мск
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Расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга близится к завершению
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