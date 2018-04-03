Расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга близится к завершению

Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле прошлого года, находится в завершающей стадии. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", - рассказала Светлана Петренко.

Она добавила, что в качестве обвиняемых по делу привлечено 11 человек. Сейчас все они содержатся под стражей.

Напомним, 3 апреля 2017 года в метро северной столицы прогремел взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.