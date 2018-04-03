В Екатеринбурге задержали налетчиков, с гантелями нападавших на прохожих

Полиция Екатеринбурга задержала двух подозреваемых в нападениях на жителей микрорайона Пионерский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в отношении юношей возбуждено уголовное дело о разбое.

Вечером 31 марта в полицию стали поступать звонки о том, что неизвестные парни нападают на прохожих и грабят. За полчаса таких звонков поступило шесть. Все преступления происходили в районе квадрата улиц Советская – Уральская – Смазчиков – Солнечная. Это было похоже на первоапрельскую шутку, однако информация подтвердилась.

На этой территории сотрудники полиции нашли потерпевших с различными побоями. Со слов заявителей, двое нападавших в масках, используя какие-то тяжелые металлические предметы, наносили удар в лицо и требовали ценные вещи.

В течение часа, схожие по описанию молодые люди были задержаны в том же районе. У них были обнаружены маски, небольшие металлические гантели, а также сотовые телефоны и другие вещи.

Задержанными оказались два молодых парня, которые нигде не работают и ранее уже находились в местах лишения свободы. Они сознались в преступлениях.

Всего от рук злоумышленников пострадали шесть человек. В отношении молодых парней заведено уголовное дело. За подобное преступление им грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемые будут ждать суда под стражей.