Пресс-секретарь избирательного штаба Путина назначен замгендиректора ВГТРК

Журналист ВГТРК и пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен на должность первого заместителя гендиректора ВГТРК. Информацию об этом РБК подтвердил сам Кондрашов.



"Мои полномочия - координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты", - уточнил он. Кондрашов добавил, что функции первого заместителя генерального директора холдинга также исполняет Антон Златопольский.



В пресс-службе холдинга ВГТРК также подтвердили назначение Кондрашова первым заместителем гендиректора ВГТРК. "Кондрашов будет курировать информационное направление холдинга", - добавили в пресс-службе.

Андрей Кондрашов с августа 1991 года работал в программе "Вести". Журналист освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане. Позднее был ведущим программ "Вести недели" и "Вести в 20:00". В 2016 году был назначен директором дирекции программы.

Является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину", "Путин" и "Валаам". Также он был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.