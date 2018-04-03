В Зауралье два нарушителя госграницы не смогли обжаловать обвинительный приговор

В Зауралье оставили без изменения обвинительный приговор двум узбекам, которых ранее признали виновными в незаконном пересечении госграницы.

Им было назначено 1,8 лет общего режима и 2,2 года строгого режима соответственно, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В августе прошлого года жители Узбекистана, которым въезд в Россию был не разрешен и они об этом знали, незаконно пересекли госграницу. После чего их задержали.

"Вину в совершенном преступлении осужденные признали и раскаялись в содеянном, однако обжаловали приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке в связи с чрезмерной суровостью назначенного им наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда доводы апелляционных жалоб осужденных о суровом наказании признала несостоятельными и оставила их без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.