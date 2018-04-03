В Тюменской области продолжаются проверки ТЦ: свыше 800 человек проинструктировали о пожарной безопасности

В Тюменской области продолжаются внеплановые проверки пожарной безопасности в ТРЦ и других местах с массовым пребыванием людей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, уже проверено 16 ТЦ, в которых расположено более 600 торговых помещений.

Об этом в понедельник губернатору Владимиру Якушеву доложил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин. До 20 апреля предстоит осмотреть более 200 таких объектов.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудники проводят занятия с обслуживающим персоналом и сотрудниками охранных организаций. По мерам пожарной безопасности проинструктировано более 800 человек", - уточнил Юрий Алёхин.

Сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС тщательно осматривают пути эвакуации, наличие и исправность огнетушителей, пожарных рукавов. Особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара. Кроме торговых объектов, инспектируются учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации.

Напомним, внеплановые проверки пожарной безопасности в ТЦ по всей стране стартовали с 28 марта. Их инициировала Генеральная прокуратура после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Отметим, что аналогичное поручение 26 марта дал губернатор Владимир Якушев.