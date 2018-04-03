В Перми упавший с крыши лед разбил голову девятимесячному ребенку

В Кировском районе Перми произошла трагедия: на коляску с маленьким ребенком с крыши упал лед, передает корреспондент Накануне.RU.

"2 апреля в Кировском районе на коляску с девятимесячным ребёнком упал снег или лёд. Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию краевой детской клинической больницы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Ребенка срочно прооперировали.