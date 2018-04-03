Уралец отправится под суд за убийство знакомого бензопилой

На Среднем Урале перед судом предстанет 45-летний житель Алапаевска. Его обвиняют в убийстве при помощи бензопилы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 7 января этого года в частном доме одной из деревень Алапаевского района пьяный мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. Завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник взял в руки работающую бензопилу и причинил своему оппоненту смертельные ранения. О произошедшем вскоре он сообщил своим родственникам, которые и передали данную информацию в органы полиции. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

По уголовному делу был проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, судебная медицинская экспертиза тела погибшего в целях установления причины смерти и другие следственные действия. По результатам расследования уголовное дело направлено на рассмотрение в Алапаевский городской суд.