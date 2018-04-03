Южноуральца приговорили к 16 годам колонии за попытку провезти через госграницу 158 кг марихуаны

В Челябинске осудили местного жителя за попытку провезти через госграницу с Казахстаном 158 кг марихуаны. Также его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

В ноябре 2016 года мужчина незаконно продал в Башкирии партию марихуаны массой свыше 4,7 кг, в мае прошлого года наркотики были обнаружены у покупателя по месту его жительства в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Южного Урала.

Также злоумышленник приобрел свыше 158 кг марихуаны, которую совместно с другим сообщником хранил в ангаре на территории Костанайской области Казахстана с целью дальнейшей транспортировки и сбыта на территории России. В мае 2017 года неосведомленный о намерениях сообщников водитель грузовика незаконно перевез через госграницу указанное наркотическое вещество, спрятанное в 15 мешках с отрубями.

"При прохождении пограничного контроля на территории контрольно-пропускного пункта в Брединском районе Челябинской области в ходе осмотра в грузовом автомобиле указанное наркотическое средство обнаружено и изъято. Злоумышленники задержаны на месте преступления. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.