Дворкович оценил готовность "Екатеринбург-Арены" на 95%

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович оценил готовность "Екатеринбург-Арены" к ЧМ-2018, который пройдет этим летом. По его словам, стадион готов на 95%, остальные 5% - решаемы. Все недочёты будут исправлены к следующему тестовому матчу, к 14 апреля, передаёт корреспондент Накануне.RU

"В Екатеринбурге уже прошёл тестовый матч. На 95% всё в порядке, 5% связаны либо с погодными условиями, надеюсь, летом снега не будет, либо с отдельными организационными темами, которые можно решить в оставшееся рабочее время. Все замечания устраним к следующему тестовому матчу, они неизбежно возникают на всех мероприятиях", - отметил Дворкович.

По его словам, жалобы поступали на организацию питания и на незавершенность строительных работ - уборка мусора, установка урн и других элементов по всему стадиону. Кто-то пожаловался, что на парковке установлены не все указатели, а кто-то и вовсе на погодные условия, были скользкие ступеньки.

Ранее уральцы сообщали, что во время матча находили строительные инструменты и сидели на грязных трибунах.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге Инспекционная комиссия Международного бюро выставок проверяет город на возможность принять "ЭКСПО-2025". Аркадий Дворкович будет присутствовать на пресс-брифинге.