Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"

В командовании Черноморского флота России задумались о патрулировании северо-восточной части Черного моря и Азовского моря после задержания украинскими пограничниками судна "Норд".

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах республики.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Он добавил, что Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.

Тем временем стало известно условие освобождения рыбаков с задержанного судна, выдвинутое украинскими пограничниками. Как сообщил капитан корабля Владимир Горбина, для освобождения экипажу нужно признать себя гражданами Украины.

Напомним, российское судно из Керчи украинские пограничники захватили 25 марта в 15 милях от украинского берега. Экипаж обвинилив нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест.

Согласно принятому украинскими властями закону о временно оккупированных территориях, все выданные в Крыму документы считаются недействительными. Погранслужба Украины не признает не только российские паспорта задержанных рыбаков, но и все судовые документы. В связи с этим пограничники заявляют, что на судне нет граждан РФ, и не допускают к ним российского консула.