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Новости
03.04.2018 07:59 Мск (09:59 Екб)
происшествия | Украина
Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"
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черноморский флот корабль (2012) | Фото: Накануне.ru

В командовании Черноморского флота России задумались о патрулировании северо-восточной части Черного моря и Азовского моря после задержания украинскими пограничниками судна "Норд".
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"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах республики.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Он добавил, что Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.

Норд, рыболовецкое судно(2018)|Фото: beztabu.net

Тем временем стало известно условие освобождения рыбаков с задержанного судна, выдвинутое украинскими пограничниками. Как сообщил капитан корабля Владимир Горбина, для освобождения экипажу нужно признать себя гражданами Украины.

Напомним, российское судно из Керчи украинские пограничники захватили 25 марта в 15 милях от украинского берега. Экипаж обвинилив нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест.

Согласно принятому украинскими властями закону о временно оккупированных территориях, все выданные в Крыму документы считаются недействительными. Погранслужба Украины не признает не только российские паспорта задержанных рыбаков, но и все судовые документы. В связи с этим пограничники заявляют, что на судне нет граждан РФ, и не допускают к ним российского консула.

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03.04.2018 07:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 15:45 Мск
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Ранее 26.03.2018 21:05 Мск
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Ранее 26.03.2018 19:30 Мск
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно








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Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"
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