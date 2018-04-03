"Работы много, она идет". Борис Дубровский рассказал, как в Москве обсудил вопросы подготовки к саммиту ШОС

Глава Южного Урала Борис Дубровский прибыл из Москвы, где представлял доклад на расширенной коллегии Минтранса России, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Главной темой стало предложение Дубровского создать дублер трассы "М-5" параллельно существующей.

"Главный вывод: работы много, она идет, после выхода указа Владимир Путина о том, что Челябинск определен местом проведения саммитов, она значительно оживилась. Сейчас важно синхронизировать работу с федеральными коллегами, в полной мере владеть ситуацией и контролировать ее на всех этапах", - отметил Борис Дубровский.

Минтранс РФ определен сейчас уполномоченным органом, рассматривающим частную концессионную инициативу Челябинской области по строительству высокоскоростной магистрали "Челябинск - Екатеринбург".

Борис Дубровский обратил внимание на то, что регион заинтересован в постоянном и конструктивном диалоге с федеральным ведомством. Кроме объектов, непосредственно связанных с организацией приема саммитов ШОС и БРИКС, был сделан акцент на реконструкции трассы М-5. По словам губернатора, дорога сегодня не отвечает существующему трафику, не соответствует развитию текущих инфраструктурных проектов Челябинской области.