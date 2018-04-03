"Шланг пришлось тянуть 20 минут": горевшая в Сочи пятиэтажка оказалась самостроем

Пятиэтажка в Сочи, где 2 апреля произошел пожар, по предварительным данным, является самостроем, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"И такое ЧП - это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки", - приводит его слова ТАСС.

Губернатор пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин пожара. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

По словам первого замгубернатора Андрея Алексеенко, на этом и соседнем участках было разрешено строительство частных жилых домов, а в итоге выросли два многоквартирных. Они оба были узаконены через суд. "Но подъезда для специальной техники к домам нет, от гидранта пришлось тянуть шланг около 20 минут, а два верхних этажа дома и вовсе были выполнены из дерева", - рассказал он.

Алексеенко подчеркнул, что в Сочи проблема самостроев стоит наиболее остро. И ситуация, когда пожар приводит к серьезным последствиям из-за того, что дом и прилегающая территория не соответствуют требованиям, возникла не в первый раз.

В понедельник вечером в пятиэтажке, расположенной на улице Пятигорская, 92/4 в центре Сочи, произошел пожар. Возгорание возникло на кровле одноподъездного дома, огонь охватил 500 кв. м площади, которая затем возросла до 600 кв. м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения.